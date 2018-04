Ein radelndes Kind hat am mit seinem Fahrrad einen Porsche beschädigt. Der Vorfall ereignetet sich nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 16 Uhr am Aeschacher Ufer. Es entstanden Kratzer an der Fahrertür. Einer Zeugin, welche den Unfall mitbekommen hatte, wurden in der Folge vom Vater des Kindes falsche Personalien ausgehändigt. Dann entfernten sich die Beteiligten.