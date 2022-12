Rad auf Autobahn verloren - Das waren die Folgen

Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Montag gegen 17.30 Uhr in Wolfurt auf der A 14 in Fahrtrichtung Tirol ein Fahrrad verloren. Das teilt die Polizei mit. Das Rad kam demnach auf Höhe von Straßenkilometer 13,0 zwischen Normal- und Überholspur zum Liegen.

Fünf Autos sind laut Mitteilung daraufhin über das Rad gefahren und wurden dabei zum Teil erheblich beschädigt. Zeugen des Vorfalles, welche zum Fahrzeug, das das Fahrrad verloren hat, Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der nächsten Polizeidienststelle oder mit der Autobahnpolizei Dornbirn in Verbindung zu setzen.