Rückzug aus der Segelbundesliga ist beim LSC Thema

Der Lindauer Segler-Club (LSC) hat sich am vergangenen Freitag zur Hauptversammlung getroffen und die Vorstandschaft bestätigt. Karl-Christian Bay erhielt als erster Vorsitzender 164 „Ja“- und elf „Nein“-Stimmen, heißt es in einem Bericht des Vereins.

„Ich bedanke mich herzlich für das in mich gesetzte Vertrauen,“ sagte Bay nach der Wahl. „Ich möchte mich aber vor allem auch bei ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern bedanken, die in den vergangenen Jahren viel Zeit und Engagement für den Club aufgebracht haben“.

Im Amt des Jüngstenwarts folgt Karoline Zuderell auf Markus Mayer, Robert Blennemann übernimmt den Kassenwart von Brigitte Heine. Nach Martin Cosalter betreut jetzt Harald Störr das Clubhaus, und anstelle von Alexander Gerstner hält Georg Binder den Kontakt zu den Sponsoren.

In der Generaldebatte nahmen die knapp 200 Mitglieder in der Inselhalle die jüngste Entwicklung zur Schiffswerfte fast ausnahmslos positiv zur Kenntnis. „Wir sind in den vergangenen Tagen ein wesentliches Stück weitergekommen“, stellte Karl-Christian Bay das Jugend- und Ausbildungsprojekt den Mitgliedern vor. „Von der Stadt gibt es jetzt einen Vorschlag für einen Mietvertrag. Die Vertragslaufzeit beträgt 25 Jahre mit der Option für eine zehnjährige Verlängerung, die Höhe der Miete ist unverändert – und es gehören zehn Wasserliegeplätze zum Objekt.“ Bemängelt wurde in der Generaldebatte allerdings die teils fehlende Kommunikation in den vergangenen Monaten. Bay räumte diesen Fehler ein, verwies aber auf die Verhandlungen mit der Stadt Lindau, die nicht gefährdet werden sollten. „Wir werden Sie aber künftig schneller über neue Entwicklungen informieren,“ versprach Bay.

Neben der Schiffswerfte war noch der Rückzug des LSC aus der Deutschen Segelbundesliga das zweite wichtige Thema. „Wir mussten aussteigen“, so Bay zu den Mitgliedern. „Wir waren nicht wettbewerbsfähig und werden uns jetzt in der J70-Klasse auf den Juniorenbereich, die Battles und künftig eventuell die Juniorenbundesliga konzentrieren.“

Die scheidende Schatzmeisterin Brigitte Heine stellte die Finanzen vor. „Die Kasse hat sich besser entwickelt als erwartet“, so Heine. „Die ,Rund Um’ war erfreulich, das budgetierte Gesamtdefizit haben wir um 2500 Euro unterschritten, obwohl wir das Dach der Halle Zech zusätzlich sanieren mussten.“ Für sein Engagement erhielt Max Kohlhund den Clubpokal 2018. Laudator Andi Lochbrunner erinnerte an Max’ Hilfe bei der Sanierung der „Bayern II“. „Wenn der Club eine helfende Hand braucht, steht Max immer bereit.“