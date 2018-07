Rückwärtsgang eingelegt und Auto gerammt

Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitagabend im Hoyerbergweg gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Eine 29-Jährige und eine 43-Jährige waren in dieser Reihenfolge auf der Straße in Richtung Enzisweiler unterwegs. Die 29-Jährige wollte dann Am Stäuben nach links abbiegen, während die 43-Jährige geradeaus weiterfahren wollte. Die 29-Jährige fuhr in die Straße Am Stäuben, musste jedoch wegen eines entgegenkommenden Fußgängers bremsen. Sie legte den Rückwärtsgang ein und fuhr unmittelbar wieder zurück. Dabei geriet sie an das Auto der 43-Jährigen. Durch den Zusammenprall der beiden Autos entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Die 29-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen.