Rätselhafte Zahlen: Selbsttötungen im Allgäu im Fokus einer Doktorarbeit

Bayern hat deutschlandweit die höchste Selbsttötungsrate, das Allgäu und der Landkreis Lindau stechen dabei besonders heraus. Woran liegt das?

Dazu hat unsere Studie keine Hinweise ergeben. Diese Frage war einer der Beweggründe für die Arbeit. Denn immer wieder tauchte in einzelnen Jahren die Aussage auf, dass Kempten eine der führenden Städte in der Suizidstatistik ist. Aber wir haben in den Daten keine Anhaltspunkte dafür gefunden, warum das Allgäu oder Kempten höhere Zahlen haben. Auch wir haben uns die Frage gestellt, wie das zu einer Region mit hoher Lebensqualität passt. Aber wir haben aus den Daten keine Antwort bekommen, die man wissenschaftlich fundiert belegen kann.

Wie aussagekräftig sind denn die Zahlen im Bundesvergleich?

Man muss bedenken, dass es bei einer kleineren Population wie in Kempten und im Landkreis Lindau rein statistisch eine Schieflage gibt. Die Suizidziffer - also die Zahl der Selbsttötungen pro 100.000 Einwohner – wird quasi zu einem theoretischen Artefakt, weil wir da einfach keine 100.000 Einwohner haben. Also muss man hochrechnen, und das ist immer kritischer, als wenn man von einer Million herunterrechnet. Kleinste Schwankungen machen sich da viel schneller bemerkbar. Es gibt Jahre in unserer Studie, da sind einzelne Städte deutlich aus der Statistik gefallen. Das hat sich aber in den Folgejahren wieder nivelliert. Man kann aus der Suizidrate also nicht unbedingt pauschal sagen, dass sich in Kempten mehr Menschen umbringen als zum Beispiel in Kiel. Was ich sehr interessant fand, war der Vergleich mit den Zahlen aus Österreich. Im Vergleich mit Vorarlberg und Tirol lag das Allgäu von 2001 bis 2009 drunter - und diese Regionen sind ja viel näher dran als zum Beispiel Schleswig-Holstein.

Haben Sie regionale Auffälligkeiten festgestellt?

Es gibt Hinweise auf Häufungen in bestimmten Vierteln oder Gegenden, aber das müsste genauer untersucht werden. Da könnte man spekulieren, ob eventuell fehlende Integration mitspielt. Eine Vermutung war auch, dass es in unserer Region eine Art „Suizidtourismus“ gibt, also Menschen, die zum Abschied ins Allgäu kommen, weil sie hier vielleicht einmal im Urlaub waren. Aber diese Anzahl von Suiziden war verschwindend gering.

Was wurde aus Ihrer Studie, als Sie bemerkten, dass Sie die Ausgangsfrage nicht beantworten können?

Die Frage, warum im Allgäu höhere Zahlen festgestellt werden, ist in den Hintergrund gerückt und wir haben uns darauf konzentriert, die Suizidprävention voranzutreiben. Da muss man nur mal schauen, wie viel Geld in Prävention fließt, wenn es um Verkehrstote geht. Das ist auch gut und richtig. Aber es steht in keinem Verhältnis zu den Investitionen für Suizidprävention. Die Zahl der Suizide ist fast dreimal so hoch wie die der Verkehrstoten. Und dann kommen auch noch die Menschen dazu, die zum Teil gravierend unter dem Tod eines Suizidanten leiden.

Auf der Suche nach Ansätzen für eine wirkungsvolle Prävention haben Sie die Ursachen erforscht und herausgefunden, dass nicht nur psychische Erkrankungen eine wichtige Rolle spielen. Ist das eine neue Erkenntnis oder eine neue Entwicklung?

Uns ist das extrem aufgefallen. Wir hatten auch einen Blick darauf, wie das Umfeld den Suizidenten im Zeitraum vorher wahrgenommen hat. Bei etwa einem Drittel gab es eine psychiatrische Diagnose, bei einem weiteren Drittel war aus den Akten herauszulesen, dass gewisse psychische Auffälligkeiten vorhanden, aber nicht diagnostiziert waren, unter anderem auch, weil die Patienten einfach nicht beim Arzt waren. Und bei einem Drittel waren keine psychischen Auffälligkeiten herauszulesen. Das wirft die Frage auf: Steckt wirklich, wie bisher angenommen, in den meisten Fällen eine psychische Grunderkrankung hinter einem Suizid?

Haben Sie eine Antwort auf diese Frage gefunden?

Wir haben wie gesagt versucht den Blick einzunehmen, wie das Umfeld ihn vor dem Suizid hatte, also wie in einer Präventionssituation, ohne das Wissen, dass der Suizid folgt. Hat man den erfolgten Suizid im Blick, liegt der Schluss im Nachhinein nahe, das Verhalten zu pathologisieren, also eine Krankheit dahinter zu vermuten. Aber aus dem, was wir aus den Angaben von Hinterbliebenen oder auch Hausärzten lesen konnten, gab es in vielen Fällen keinen Anhalt für eine psychische Erkrankung, sondern es stand eher eine krisenhafte Situationen als Begründung im Raum. Das kann eine schwere Krankheit sein, der Tod des Partners, eine Trennung, oder es kommen gleich mehrere Gründe zusammen. Wir haben uns als Folge daraus auch die Frage gestellt, was den Menschen helfen kann, sich eher Hilfe zu holen. Wenn man in einer einmaligen schwierigen Situation jemanden hat, der einen durchträgt, hat man es danach geschafft. Dazu gibt es viele Berichte, dass Menschen, die einen ernsthaften Suizidversuch unternommen haben, später froh waren, dass es nicht geklappt hat und es nie wieder versuchen.

Ihre Studie hat auch gezeigt, dass nicht etwa November und Dezember der Zeitraum mit den meisten Suiziden sind, sondern das Hoch im Mai lag. Woran liegt das?

Dazu gibt es eine interessante Hypothese aus einer österreichischen Studie. Danach hat das zunehmende Sonnenlicht im Mai eine ähnliche Wirkung wie Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, das sind bestimmten Antidepressiva. Sie haben die Eigenschaft, dass der Antrieb früher wiederkommt als Hoffnung und Stimmungsaufhellung. Das heißt, die Menschen haben eher den Antrieb, einen Plan umzusetzen, fühlen sich aber noch nicht besser. Das kann dazu führen, dass sie bei Suizidgedanken eher handeln.

Immer wieder werden trübes Wetter und Nebel als Faktoren für Selbsttötungen genannt. Gibt es diesen Zusammenhang denn überhaupt?

Das wissen wir nicht. Wir hatten keine Wetterdaten für die Regionen und die Zeiträume.