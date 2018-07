Rätsel um enthauptetes Lamm gelöst

Auf einer Weide in Vorarlberg wird ein Lamm ohne Kopf gefunden. Nun hat die Polizei eine Erklärung.

Demnach war das Tier bereits tot, als ihm der Kopf abgetrennt wurde. Das teilte die Polizei in Vorarlberg am Mittwoch mit. Demnach sei es wahrscheinlich, dass sich ein Fuchs an dem Tier zu schaffen gemacht habe.

Das kopflose Lamm war am Freitag nahe einer Weide in Lech im österreichischen Bundesland Vorarlberg entdeckt worden. Die Polizei ermittelte wegen Sachbeschädigung und Tierquälerei.