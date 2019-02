Quiz-Night im VHG hilft Kindern in Uganda

Bereits zum vierten Mal werden sich am kommenden Donnerstag, 28. Februar, im Valentin-Heider-Gymnasium (VHG) Jugendliche und Erwachsene in Teams für einen guten Zweck durch hundert Fragen aus den unterschiedlichsten Themengebieten knobeln. Die Spenden gehen an die gemeinnützige Organisation „Hope Uganda Projects“.

Ziel des Abends ist es nicht nur, dass sich Schüler, Lehrer, Eltern, aber auch andere Quiz-Fans von einer ganz neuen Seite kennenlernen und tolle Preise gewinnen. Vielmehr geht es auch darum, gemeinsam Spenden für eine Schule in Uganda zu sammeln, die Waisen und sehr bedürftige Kinder besuchen.

Schulgründer Didas Nuwamanya lernte die ehemalige VHG-Schülerin Inga Brentel auf einer Reise im Jahr 2014 bei den Berggorillas in Uganda kennen. „Hope Uganda Projects“ unterstützt mittlerweile über 400 bedürftige Kinder, indem sie diesen eine Schulbildung und ein Zuhause gibt. Aktuell sammeln die Mitglieder des deutschen Unterstützungsvereins „Hope Uganda Germany“ unter anderem mit der Quiz-Night für den Aufbau einer weiterführenden Schule. Der Baubeginn der Schule war unter anderem durch die Quiz-Night im vergangenen Jahr möglich.

Die Quiz-Night am VHG war bislang sehr erfolgreich – in finanzieller, aber auch in menschlicher Hinsicht. Neben dem Sammeln von Spenden sollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Raten neu begegnen, das Handy einfach mal weglegen und die kniffligen Fragen gemeinsam im Team lösen. Der Abend ist auch wegen der Tombola, die am Ende einer jeden Quiz-Night stattfindet, eine Riesengaudi. Die wirklich tollen Preise werden dabei von Unternehmen aus Lindau und Umgebung gesponsert – sie reichen vom Wasserkocher über Rückenprotektoren bis hin zu Gutscheinen.

Der Erlös durch die Tombola und die Einnahmen durch den geringen Eintrittspreis (3 Euro als Kind, 5 Euro als Erwachsener) fließen wie jede Spende, die der Verein erhält, zu hundert Prozent an „Hope Uganda Projects“.