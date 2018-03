Queenz of Piano in der Hägeschmiede

Die Queenz of Piano sind mit dem Programm „Verspielt“ am Samstag, 24. Februar, zu Gast in der Häge-Schmiede in Wangen. Beginn ist um 20 Uhr. Gekürt mit dem Thüringer Kleinkunstpreis 2015 für ihr „musikalisch-akrobatisch-kabarettistisches Gesamtkunstwerk“ zeigen die Queenz of Piano, dass ein Klavierkonzert richtig Spaß macht und es zwischen E-und U-Musik keine Grenzen gibt, verspricht der Veranstalter.

Vom Cembalo bis zur Bouzouki, vom chinesischen Gong bis zur groovenden Bassdrum – die Queenz of Piano entlocken den Flügeln Töne, von denen man nicht einmal ahnt, dass es sie gibt, heißt es in einer Pressemitteilung. In ihrem neuen Programm beschäftigt sich das Duo damit, wie schön es ist, nicht perfekt zu sein, und zeigt, wie neue Instrumente aus Konstruktionsfehlern entstanden und die Musikwelt revolutionierten. Wie ein Quodlibet aus Freude schöner Götterfunken und Pharell Williams „Happy“ harmoniert. Wie Chopin schon damals Popsongs komponierte, die nur noch auf eine neue Melodie und Text gewartet haben. Wie Nirvana geklungen hätte, wenn Kurt Cobain ein Freund von Johann Sebastian Bach gewesen wäre und was der Einfluss des Ragtimes aus Mozarts Türkischem Marsch macht. Laut Pressemitteilung ist „Verspielt“ eine wunderbare Show für musikbegeisterte Menschen mit Humor, bei der das Publikum im Anschluss nicht selten singend nach Hause gehe.