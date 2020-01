„quartier4“: Neue Wohngenossenschaft gegründet

Grund zur Freude bei vielen Genossen: In der Heilpraktiker-Akademie auf der Hinteren Insel hat sich am Montag eine neue Wohngenossenschaft gegründet. Ihr Name: „quartier4“. Nach der offiziellen Gründungsversammlung wurde erst einmal angestoßen. Jetzt können Protokolle und Unterlagen an den Verband bayerischer Wohnunternehmen (VdW) weitergeleitet werden und die Genossenschaft ist „in Gründung“.

Der VdW unterstützt als regionaler Prüfverband aktiv die Neugründung von Wohngenossenschaften, heißt es in einer Pressemitteilung der Genossenschaftsgründer. Außerdem sei jede Genossenschaft verpflichtet, einem Prüfverband anzugehören. Bis im Sommer soll die neue Lindauer Genossenschaft dann eingetragen sein und der „in Gründung“-Zusatz entfallen.

Genossenschaftliches Bauen und Wohnen soll nach dem Willen der Genossen auf der Hinteren Insel einen aktiven Beitrag zu einem lebendigen, neuen Quartier leisten – Genossenschafliches Wohnen vereine die Sicherheit von Eigentum mit der Flexibilität von Miete und schließt Spekulation aus. Erstes Ziel ist laut Pressemitteilung die Versorgung der Mitglieder mit dauerhaft sicherem und bezahlbaren Wohnraum. Die Mitglieder besitzen nicht die Wohnung, sondern einen Anteil des Ganzen.

Entstanden aus dem Förderverein Hintere Insel wurden in den vergangenen zwei Jahren in Arbeitsgruppen, Workshops und Koordinierungssitzungen die Satzung erarbeitet, Konzepte und Finanzierungen entwickelt und Ideen gesponnen. Vom Versammlungsleiter Georg Weitzsch „akribisch vorbereitet und durchgezogen“, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, wurden nach der Gründungsversammlung in der anschließenden, ersten Mitgliederversammlung sechs Aufsichtsratsmitglieder gewählt und der vierköpfige Vorstand bestellt. Dem Aufsichtsrat gehören Jan Glückert als Vorsitzender, Martina Heise als stellvertretende Vorsitzende, Hubert Max Schuh als Schriftführer, Elisabeth Umkehrer als stellvertretende Schriftführerin, Roland Linsenmayer und Hans Tarantik an. Zu Vorständen der neuen Wohngenossenschaft wurden Silke Them, Helmut Albrecht, KarlHeinz Brombeis und Christian Wollin bestellt.