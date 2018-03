Quartett beschädigt Zigarettenautomaten

Vier dunkel gekleidete Jugendliche haben sich am frühen Mittwochmorgen, gegen 1.30 Uhr, an einem Zigarettenautomaten in der Bregenzer Straße zu schaffen gemacht und diesen beschädigt. Ein Zeuge beobachtete sie, wie die Polizei mitteilt. Die Jugendlichen flüchteten im Anschluss. Eine herbeieilende Polizeistreife konnte die bereits amtsbekannten jugendlichen Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen. Die Polizei hat gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung eingeleitet.