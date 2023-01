Quantenphysik und Finanzkrise einfach erklärt: Lindauer Zeitung verlost Plätze für Nobel-Matinee

Die Daten der Teilnehmenden werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Sie werden an die Lindauer Nobelpreisträgertagungen weitergeleitet, um alle zu benachrichtigen, die gewonnen haben.

Die Lindauer Zeitung verlost 50 Plätze für die Matinee am Sonntag, 22. Januar. Interessierte können bis Freitag, 13. Januar, 18 Uhr, eine Mail an

Auch in diesem Jahr erklären Fachleute, welche Forscher und welche Ideen sich hinter den aktuellen Nobelpreisen verbergen. Nach zwei Online-Ausgaben kann die Lindauer Matinee in diesem Jahr wieder vor Ort stattfinden. Kuratorium und Stiftung der Lindauer Nobelpreisträgertagungen laden am Sonntag, 22. Januar, ab 11 Uhr ein. Zum ersten Mal findet die Veranstaltung in der Lindauer Inselhalle ein. Die Lindauer Zeitung verlost 50 Plätze.

Zwei wissenschaftliche Leiter der Tagung sowie eine ehemalige Teilnehmerin und ein ehemaliger Teilnehmer stellen die am 10. Dezember 2022 in Stockholm mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Forschung vor und beantworten Fragen aus dem Publikum. Das teilt das Kuratorium in einer Pressemitteilung mit.

Was es mit der sogenannten Click-Chemie auf sich hat

Nach der Begrüßung durch Nikolaus Turner, Mitglied der Vorstände von Kuratorium und Stiftung der Lindauer Nobelpreisträgertagungen, und einer Einführung von Hendrik Groth, Editor-at-Large der Schwäbischen Zeitung, gehe es um den aktuellen Chemienobelpreis. Prof. Dr. Heiner Linke forsche und lehre im schwedischen Lund zum Thema Nanophysik und ist Mitglied im Komitee für die Vergabe des Nobelpreises in Chemie. Als wissenschaftlicher Leiter der Lindauer Nobelpreisträgertagungen erkläre er, was es mit der sogenannten Click-Chemie auf sich hat. Dafür seiene Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal und K. Barry Sharpless ausgezeichnet worden.

Der Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften ginge zuletzt an Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond, Philip H. Dybvig für ihre Forschung zu Banken und dem Umgang mit Finanzkrisen, heißt es weiter. Präsentiert werde dieses Thema von Lindau Alumnus Dr. Alexander Gruber, Schweizer Anlageberater und Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen. Er habe im Jahr 2014 an der fünften Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften teil genommen.

Quantenphysik einfach erklärt

Prof. Dr. Rainer Blatt, Professor an der Universität Innsbruck und ebenfalls ein wissenschaftlicher Leiter der Lindauer Tagungen, gebe Einblicke in die Quantenphysik. Alain Aspect, John F. Clauser, Anton Zeilinger seien die Physiknobelpreisträger aus dem vergangenen Jahr.

Den Abschluss bilde der Vortrag von Dr. Lara Urban, Forscherin am Helmholtz Pioneer Campus in München und Lindau Alumna von 2018. Sie nimmt das Publikum mit in die faszinierende Welt der Paläogenomik. Für die maßgebliche Entwicklung dieses Forschungszweiges, das neue Erkenntnisse zu Neandertalern, Denisova-Menschen und ihren Einflüssen auf die heutige Menschheit lieferte, sei Svante Pääbo ausgezeichnet worden.

Disziplin ist Physiologie/Medizin

Wer die Themen anschließend weiter vertiefen möchte, für den halte die Lindauer Tagungen beim Empfang im Foyer der Inselhalle die Nobelposter bereit, auf denen die jeweiligen Forschungsfelder erläutert werden.

Die Matinee am Sonntag bildet für die Lindauer Tagungen den Auftakt zum Jahr der 72. Lindauer Nobelpreisträgertagung, die vom 25. Juni bis 30. Juni der Disziplin Physiologie/Medizin gewidmet ist.