Qualm dringt aus Bude: Feuerwehreinsatz auf der Hafenweihnacht

Die Lindauer Feuerwehr ist am Montagabend auf die Hafenweihnacht gerufen worden – Rauchbildung an Gebäude, so der Alarm. Wie sich herausstellte, drang aus einer der derzeit geschlossenen Buden Rauch – die Hafenweihnacht ist ja erst Donnerstag wieder geöffnet.

Nach Aufhebeln der Tür begannen die Einsatzkräfte der alarmierten Hauptwache und Wache West, Gegenstände, die auf dem Boden lagen, auszuräumen. Atemschutzträger stießen dann schließlich auf eine elektrische Heizmatte, die eingeschaltet war und in die sich bereits ein Loch gebrannt hatte.

Feueralarm für die Lindauer Feuerwehr: eine vergessene, aber eingeschaltete Heizmatte sorgt für den Feueralarm bei der Lindauer Feuerwehr. (Foto: Christian Flemming)

Zwei Holzlatten hatten dabei schon Feuer gefangen. Die Feuerwehr räumte die Bretter wie auch die Heizmatte aus der Bude, die qualmenden Latten wurden gelöscht, ebenso unterband die Feuerwehr die Stromzufuhr in der Bude. Nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.