Qualifizierungsprojekt macht stark für den Berufsstart

Menschen ohne anerkannten Berufsabschluss unterstützen, damit sie im Berufsleben besser Fuß fassen können oder durch eine Umschulung einen Berufsabschluss erreichen. Mit diesem Ziel haben das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) und die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen ein gemeinsames Qualifizierungsprojekt „ELEK19“ in Lindau umgesetzt.

Über die Dauer von einem guten halben Jahr fand eine modular aufgebaute Teilqualifizierung statt. Diese bereitete die Teilnehmenden auf eine betriebliche Umschulung zum Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik (HWK) vor. Unterstützt wurde das Projekt von der Kreishandwerkerschaft und der Innung für Elektro- und Informationstechnik Lindau. Die Teilnehmer steigerten im zielgerichteten Unterricht ihre beruflichen Grundkompetenzen. Im Anschluss absolvierten sie eine Teilqualifizierung mit betrieblicher Qualifizierungsphase. Teilnehmer mit Sprachbarrieren oder zusätzlichem Förderbedarf erhielten darüber hinaus individuellen berufsbezogenen Sprach- und Förderunterricht (TQplus).

Im Anschluss können die Teilnehmenden jetzt als teilqualifizierte Mitarbeiter in einem Elektrobetrieb arbeiten. Den Teilnehmer steht offen, ob sie die Umschulung fortsetzen wollen und am Ende eine Abschluss der Handwerkskammer ablegen. Wie es in der Pressemitteilung heißt, deckt die Fortbildung sämtliche Lehrplaninhalte des ersten Lehrjahres der regulären Ausbildung ab. Somit können die Teilnehmenden jetzt, nach erfolgreicher Kompetenzfeststellung, ab September direkt in das zweite Ausbildungsjahr einsteigen.

Eine besondere Erfolgsgeschichte haben zwei Teilnehmer aus dem 80 Kilometer entfernten Winterrieden geschrieben. Da die Berufsabschlüsse aus ihren Herkunftsländern in Deutschland nicht anerkannt wurden, waren sie bislang lediglich als Helfer eingesetzt. Beide haben nun ihre Fachkenntnisse der Arbeitswelt in Deutschland vertieft und dazu sehr gut Deutsch gelernt. Nachdem beide die Prüfung mit „sehr gut“ abgeschlossen haben, starten sie nun im zweiten Ausbildungsjahr in die Umschulung zur Fachkraft für Gebäude- und Klimatechnik.