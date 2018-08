Quälen für den Dreiländermarathon

Anfang Oktober findet zum zwölften Mal der Drei-Länder-Marathon statt. In Lindau gehen mehrere tausend Teilnehmer an den Start. Unter anderem: ich. Oder, ähm, zumindest habe ich es vor.

Aber ich bin realistisch: Dass ich keine 40 Kilometer laufe, war mir gleich klar. Ein Halbmarathon? Hmm, das traue ich mir auch noch nicht zu – schließlich mühe ich mich, wenn es hochkommt, ein Mal in der Woche in meine Laufschuhe. Aber es gibt ja noch den Viertelmarathon, also 10,9 Kilometer. Das sollte ich doch schaffen, oder?

Ob ich tatsächlich das Potential zum Viertelmarathon habe, weiß Günter Ernst. Günter (unter Sportlern ist man gleich beim Du) ist Sport- und Leistungsdiagnostiker in Feldkirch und außerdem Rennleiter beim Dreiländermarathon. Einsteiger, wie ich, können bei ihm einen so genannten Laktattest machen. Damit lässt sich herausfinden, wie fit ich bin und wie ich künftig trainieren muss.

Ich fahre also nach Feldkirch, um mich bei Günter durchchecken zu lassen. Der erste Eindruck seines Diagnostikzentrums: ziemlich klinisch. Ein paar Sportgeräte erkenne ich wieder. Da ist ein Laufband, da ein Ergometer, aber ansonsten könnte ich auch beim Arzt sein. Eine Liege steht hinter einem Vorhang, die Anatomie des menschlichen Körpers ist auf Wandplakaten aufgeschlüsselt.

Zunächst macht Ernährungswissenschaftler Daniel Keckeis eine sogenannte BIA-Analyse mit mir. Er misst zunächst Gewicht und Größe. Dann lege ich mich auf die Liege, und Daniel verkabelt mich mit Elektroden an Hand und Fuß. Ich bin ziemlich skeptisch, als Daniel sagt, dass er jetzt Strom durch meinen Körper leitet, aber ich spüre nichts davon. Aus dem Widerstand, den mein Körper dem Strom entgegensetzt, kann Daniel Messwerte, wie meinen Grundumsatz, mein Körperwasser, meine Muskelmasse und meinen Körperfettanteil ableiten.

Nur so viel: Die Auswertung ergibt, dass alle Werte im grünen Bereich sind. Puh! Daniel sagt: Wenn ich die Messung regelmäßig machen lassen würde, ließe sich im Zeitverlauf gut kontrollieren, wie sich mein Körper verändert. „Nimmt zum Beispiel die Muskelmasse ab, nimmt sie zu? Nimmt Körperfett zu oder ab? Dazu passend kann man dann die Ernährung steuern“, sagt er.

Jetzt müssen meine Schuhe aber wieder an. Günter wartet schon am Laufband. Beim Laktat-Test muss ich in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen jeweils drei Minuten laufen – so lange bis ich nicht mehr kann. Klingt fies, ist es auch. Nach jeder Geschwindigkeitsstufe nimmt Günter Blutproben an meinem Ohrläppchen. Und jetzt wird es kompliziert: In den Blutproben misst Günter den Laktat-Gehalt. Laktat ist das Salz der Milchsäure, das entsteht, wenn Sauerstoff nicht mehr ausreicht, um den Körper mit Energie zu versorgen. Ist diese sogenannte „anaerobe Schwelle“ überschritten, muss der Körper andere Energiereserven anzapfen. Infolgedessen baut der Körper Glukose ab und Laktat entsteht. Ist das der Fall, blockiert der Muskel, weil er das Laktat nicht schnell genug abbauen kann. Wann und wie stark Laktat im Blut gebildet wird, gibt also Auskunft darüber, wie fit ich bin. Und als wäre das nicht schon genug, nimmt Günter meine Laufbewegungen noch mit der Kamera auf. So viel Aufmerksamkeit beim Sport bin ich wirklich nicht gewohnt.

Dann mal los: Ich fange bei einer Geschwindigkeit von fünf Stundenkilometern an. Da kann ich noch locker gehen. Bei 6,5 Stundenkilometern auch, aber bei acht muss ich dann schon traben. Wenn dir warm wird, dann schalt ich dir den Ventilator an, sagt Günter. „Aaach“, sage ich, „noch geht’s.“ Nach jeder Geschwindigkeitsstufe soll ich Günter anhand eines Smileys eine Einschätzung geben, wie anstrengend das Ganze für mich ist. Acht Stundenkilometer sind kein Problem, da lacht der Smiley noch. Danach kommen die Stufen 9,5 Stundenkilometer, elf Stundenkilometer und zwölf. Der Smiley verzieht die Mundwinkel immer mehr nach unten. Irgendwann hab ich den Ventilator dann doch bitter nötig, denn die zwölf Stundenkilometer zu halten ist extrem anstrengend. Mir ist heiß, ich schwitze, ich kann nicht mehr. „Stopp!“ Bei zwölf Stundenkilometern ist meine Grenze erreicht.

Ich darf mich erholen, Günter gönnt sich natürlich keine Pause und macht sich gleich an die Auswertung. Er analysiert: Mein Laufstil ist gut, aber die Füße soll ich flacher aufsetzen. Durch den flachen Aufsatz des Fußes mit leicht gebeugtem Kniegelenk würden die wirkenden Kräfte beim Laufen am besten abgefangen. Ich gelobe Besserung. Die komplizierten Laktatwerte ergeben schließlich: Meine anaerobe Schwelle, also der Zeitpunkt bei dem mein Körper die Energiereserven nicht mehr aus der Atmung beziehen kann, liegt bei 8,6 Stundenkilometeren. Nach momentanem Stand bräuchte ich für zehn Kilometer Strecke also etwas mehr als eine Stunde. Der Weltrekord liegt bei 26 Minuten, sagt mir Günter. Ich muss kurz schlucken und merke: Da ist noch ziiieeemlich Potenzial nach oben. Und jetzt muss ich echt loslegen, damit das noch was wird.

Günter macht mir aber Mut: „Das wird“, sagt er, „du hast viel Potenzial.“ Ich soll zunächst mal eine Laufeinheit pro Woche mehr machen und auch mal im Intervall trainieren, also streckenweise an meine Geschwindigkeitsgrenze gehen, um insgesamt schneller zu werden und die anaerobe Schwelle nach hinten zu verschieben. Na gut, dann mal los.

Wir waren bei Günter Ernst in Feldkirch in Österreich um einen Laktat-Test zu machen.