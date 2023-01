Pumphaus beschädigt

An einem Pumpenhaus der Lindauer Stadtwerke im Pulvertobelweg ist am Montag gegen 11 Uhr eine Sachbeschädigung festgestellt worden. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke überprüfte das Pumpenhaus, da ein Kunde angab, dass er kein Wasser mehr in seinem Brunnen habe. Bei der Nachschau wurde dann festgestellt, dass die Eingangstür aufgebrochen und die Wasserzufuhr für einen Kanal abgedreht wurde. Ein Entwendungsschaden wurde nicht festgestellt, der entstandene Sachschaden wurde von der Polizei mit 400 Euro angegeben.

Die Tat steht wohl im Zusammenhang mit einem schadensträchtigen Fall von Vandalismus Anfang Dezember im dortigen Bereich, wo eine Gartenhütte auf einem Grundstück total zerstört wurde, außerdem wurde in einem Haus im Pulvertobelweg ein Quad entwendet, welches bis heute immer noch verschwunden ist. Die Tatzeit wurde von Samstag, 24. Dezember, bis Montag, 16. Januar, angegeben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08382/9100 entgegen.