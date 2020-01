Publikum feiert Schmidbauer, Kälberer und Pollina

„Das war so wunderschön ich fühle mich beseelt. Ich glaube ich bin schockverliebt. Die drei sind unfassbar gut“, sagte eine junge Frau mit einem innigen Seufzer zu ihrem Mann beim Verlassen der Inselhalle. Den Wahrheitsgehalt ihrer Worte hätten ihr an diesem Abend sehr wahrscheinlich die meisten der Besucher unterschrieben. Sie alle erlebten das Konzertprojekt „Süden II“ des Liedermacher-Trios Werner Schmidbauer, Martin Kälberer und Pippo Pollina – jeder für sich ein großartiger Solokünstler – das sie so sehr begeistert hat.

Die Inselhalle war für diesen Abend in ihrer vollen Größe geöffnet und so gut wie ausverkauft. Für Stunden voller Musik, italienischer Leichtigkeit und bayerischer Lebensfreude. „Was für ein gesegneter Ort für unser Konzert“, begrüßte Schmidbauer das Publikum. Lange sei er nicht mehr auf der Lindauer Insel gewesen, und so habe es ihn heute buchstäblich gerissen, als er die schöne neue Halle gesehen habe.

Was diesen Abend ausmachte war einerseits natürlich die Musik, der italienisch-bayerische Dreigesang, die vielen Instrumente die die stimmungsvoll beleuchtete Bühne füllten, die gehaltvollen Texte, die sanften Balladen, feiner Italo-Pop und leidenschaftliche Politsongs.

Jedes Lied hatte zwei Sprachen – Pollina begann italienisch, Schmidbauer ergänzte in bayerischer Mundart. Oder umgekehrt. Die meisten Lieder hatten ein Thema: Südliche Lebensfreude. Südlicher Himmel. Aber auch das Elend der Flüchtlinge, die dort, in Pollinas südlicher Heimat ans Ufer gespült werden. Und die Not, die in der Armut des Südens entsteht und bei uns den Rechtspopulismus nährt.

Und so war das Konzert stark geprägt von den Persönlichkeiten, die dort auf der Bühne standen. Die so freimütig aus ihrem Leben erzählten, und davon, wie ihre Lieder innerhalb ihres zweisprachigen Projektes entstehen.

Schon lange seien sie auf der Süden-II-Tournee. Weil sie Silvester, so wie sie das seit zehn Jahren tun, in Pippos Heimat Westsizilien verbrachten, und dort ihre Lieder und Gedanken sortiert haben, seien sie ausgeruht und aufgeladen und „haben richtig Lust, wieder zu spielen“, erklärte Schmidbauer.

Er erzählte berührend von seinem vor 34 Jahren tragisch in den Bergen verunglückten Vater, mit dem er als junger Mann heißblütig politische Themen diskutiert habe. „Stolz“, habe sein Vater gesagt, „stolz kannst du nur auf etwas sein, das du geschaffen hast, oder das aus dir entstanden ist. Nicht aber auf die Gnade der Geburt in unserem Land.“ Papa Schmidbauer wollte seinem Sohn die Absurdität des Nationalstolzes näherbringen. Das Lied, dass der junge Werner daraufhin geschrieben hat – „Stolz“ – sei am längsten in seinem Repertoire. Und weil es bis heute an Aktualität nicht zu übertreffen ist, sangen sie es auch für das Lindauer Publikum.

Mit seinem Lied „Vita d’artista“ setzte Pollina einen emotionalen Höhepunkt. Die gefühlvolle Ballade erzählt vom Leben der drei Künstler und Musiker: Immer auf Reisen, sehen sie ihre Familien viel zu selten und verpassen viel zu viel aus dem Leben ihrer Kinder. Auch wenn ihre Kinder heute selbst erfolgreiche Musiker seien, klang das Bedauern darüber in der Melodie mit. Singen sei die beste Therapie, erklärte Pollina und verriet, dass die schönste Frage, die man ihm als Kind stellen konnte war „Pippo, singst du für uns ein Lied?“ Martin Kälberer, der wie ein Druide seine Besen und Drumsticks über sein Schlagwerk strich und rührte, erklärte die Hang, eine Steeldrum, die ein Berner Musiker erfunden hat und das Lied, mit dem er die Vielseitigkeit das außergewöhnlichen Instruments demonstrierte, heißt natürlich „Südhang.“ Nach mehr als zwei Stunden Konzert hielt es das Publikum nicht mehr aus. Stand mitten im rauschenden Beifall auf und begannn zu tanzen. Bravo Rufe, Jubel. Die Musiker auf der Bühne strahlten. Es war ein Fest der Gefühle das nun mit drei ausgiebigen Zugaben und schockverliebtem Publikum zu Ende ging.