Public Dancefloor lädt zum Tanzen ein

Die Künstlerin Maria Anwander arbeitet stets konzeptionell. Sie kritisiert, hinterfragt, führt ad absurdum oder dekonstruiert. Für die Biennale schafft sie eine interaktive Sound- und Lichtinstallation, den Public Dancefloor. Auf dem Plateau der Lindenschanze können Passanten laut Mitteilung per Knopfdruck einen öffentlichen Tanzraum entstehen lassen. Jeder und jede ist dazu eingeladen sich spontan und zufällig den rhythmischen Klängen hinzugeben. So entsteht abends ein Raum der Kommunikation und Interaktion für alle.

Maria Anwander, 1980 in Bregenz geboren, lebt und arbeitet in Berlin. Von 2002 bis 2008 studierte sie Medienkunst und Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste Wien sowie Theater- Film- und Medienwissenschaften an der Universität Wien. Ihre Werke werden regelmäßig in internationalen Gruppen- und Einzelausstellungen gezeigt, unter anderem in Wien, St. Gallen, Berlin, Friedrichshafen, Mainz, Liechtenstein, Los Angeles, New York, Mexico City sowie im offiziellen Begleitprogramm der vierten Moskau Biennale für zeitgenössische Kunst und der Manifesta zwölf in Palermo.

Neben dem österreichischen Staatsstipendium 2021 erhielt sie 2019 den Förderpreis der Klocker Stiftung, 2015 den internationalen Kunstpreis des Landes Vorarlberg, 2013 den Preis der Darmstädter Sezession sowie zahlreiche Stipendien im außereuropäischen Ausland. Darüber hinaus ist Anwander als Dozentin tätig und lehrte 2016 als Gast an der Umeå Academy of Fine Arts in Schweden sowie von 2017 bis 2019 an der HBK in Braunschweig.