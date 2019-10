„Psychos“ spenden 4000 Euro für die Lindauer Nachbarschaftshilfe

Es ist eine liebe Tradition der „Psychos“, dass die Gelder, die sie während der Psychotherapiewochen bei öffentlich zugänglichen Veranstaltungen an Eintritt von Lindauern einnehmen, ihrer Gaststadt wieder zurückgeben. In diesem Jahr sind auf diese Weise 4000 Euro zusammengekommen, die Verena Kast, Dorothea Huber und Jeanette Kitzer der Nachbarschaftshilfe überreichten. Diese Summe hilft etwa dabei, die Schulranzenaktion zu finanzieren, bei der Hilfsbedürftigen der Schulanfang ermöglicht wird, indem es für die Erstausstattung der Abc-Schützen bis zu 50 Euro Zuschüsse seitens der Nachbarschaftshilfe gibt. Ein weiteres Projekt der Nachbarschaftshilfe für Kinder sind die Schuhgutscheine für Kinder. Beides also Projekte, die ganz im Sinne der „Psychos“ sind, denn ihnen ist die Förderung des Nachwuchses ein ganz wichtiges Anliegen. Zur symbolischen Spendenübergabe kamen neben Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker die Vertreterinnen der Psychos, Verena Kast und Dorothea Huber (von links) und Jeanette Kitzer (Dritte von rechts) sowie Norbert Kolz, Monika Schöllhorn und Tobias Pellot (vorne, von rechts) zusammen. dabei war den Vertreterinnen der Lindauer Psychotherapiewochen wichtig, möglichst viel darüber zu erfahren, wie die Nachbarschaftshilfe den Kindern unter die Arme greift.