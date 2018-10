„Psychos“ spenden 4000 Euro

Sie strahlen um die Wette, Geber wie Empfänger: Lindaus OB Gerhard Ecker, Verena Kast von den Psychotherapiewochen, Caritasgeschäftsführer Harald Thomas und Kristin Krahl vom Organisationsbüro der Lindauer Psychotherapiewochen (LPTW). „Wir wollen den Lindauer nicht nur durch Einkäufe etwas geben, sondern auch intellektuell“, erzählt Verena Kast, langjährige wissenschaftliche Leiterin der LPTW. Daher gibt es bei den Lindauer Psyhotherapiewochen Veranstaltungen, zu denen auch Lindauer eingeladen sind. Allerdings nicht gratis, sondern gegen Eintrittsgeld. Aber auch dieses kommt wieder Lindau zugute, denn dieses Geld spenden die „Psychos“, wie sie liebevoll in Lindau genannt werden, an soziale Institutionen. In diesem Jahr sind dadurch 4000 Euro zusammengekommen, die dieses Mal der Lindauer Tafel gespendet wurden. Der Caritasgeschäftsführer Harald Thomas freute sich natürlich, denn auch die Tafel benötigt Geld, um Bedürftigen Lebensmittel zu günstigen Preisen anbieten zu können. Auf die Frage Verena Kasts, ob‘s der Tafel gut ginge, kam die spontane Antwort von Thomas: „Eigentlich sollte es die Tafel gar nicht geben!“ Denn in einem Wohlstandsstaat wie Deutschland sollte es eigentlich keine Armut geben. Doch im Detail berichtete Thomas, dass aufgrund der Findigkeit der 70 Lindauer und 50 Lindenberger Helfer gute Verbindungen zum Handel bestünden, so dass genügend Lebensmittel für alle Bedürftigen zur Verfügung stünde. Zum Glück gäbe es derzeit auch ausreichend ehrenamtliche freiwillige Helfer, der Aufruf in der Lindauer Zeitung habe da sehr gut geholfen. Allerdings verzeichne er einen Rückgang auf diesem Gebiet der Freiwilligkeit, denn man verpflichte sich hier ja, sich längerfristig zu binden, wenngleich freiwillig. Aber die Tafel erfülle zwei Aufgaben: „Lebensmittel retten, Bedürftigen helfen“. Foto: Flemming