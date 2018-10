Psychobilly-Kapelle rockt im Club Vaudeville

Die Psychobilly-Band Mad Sin gastiert am Samstag, 3. November, im Club Vaudeville in Lindau. Außerdem spielen an dem Abend die Rock’n’Roller der Band Johnny Rocket im Club. Beginn ist um 21 Uhr. Mad Sin zählt laut Veranstlater zu den bekanntesten Psychobilly-Bands Europas. Die Gründung vor rund 30 Jahren geschah dabei wohl eher aus der Not heraus.

Der Berliner Köfte hat, statt zum Arbeitsamt zu gehen und sozialhilfe zu benatragen, damals im Jahr 1987 gemeinsam mit Gittarist Stein und Bassist Holly eine Band gegründet. Er wollte mit Auftritten als Straßenmusiker oder in Kneipen seinem Traum etwas näher kommen. Wie der Zufall es wollte, bekam ein Jahr später ein Mitarbeiter des Indie-Plattenlabels Maybe Crazy Records von Mad Sin Wind. Zwar hatte sich die Band bis dato noch keine ernsthaften Gedanken über das Musikbusiness gemacht, dennoch unterschrieb die Band ihren ersten Plattenvertrag. Noch im selben Jahr erschien das Debütalbum „Chills & Thrills In A Drama Of Mad Sin & Mystery“, mit dem Mad Sin den Grundstein für eine bevorstehende Karriere als eine der bekanntesten Psychobilly-Kapellen legten, wie der Club Vaudeville mitteilt. Nach vier weiteren Alben, die die Band fast im Jahrestakt veröffentlichte, machte die Band während einer Holland-Tour Bekanntschaft mit Count Orlok Records. Dort erschien 1996 ihr Album „God Save The Sin“, mit dem sie mit ihrem Mix aus Punk Rock, Hardcore und Rockabilly ihren Bekanntheitsstatus ausweiten.Es folgen Tourneen als Support-Act von Gwar, Suicidal Tendencies oder Faith No More. Zwangsläufig wurden so noch mehr Menschen Zeugen ihrer feurigen Konzerte.

So viel Zaster, wie anfangs erhofft, steckte den Band-Mitgliedern zu jenem Zeitpunkt allerdings noch immer nicht in der Tasche, heißt es weiter. Darum hätten sie schließlich alle Zweifel über Bord geworfen und einen Plattenvertrag bei einem Major-Label unterschrieben – bei Polydor.