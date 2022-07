PSK-Meisterschaft im Voltigieren in Herbertingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang Juli fand in Herbertingen die PSK-Meisterschaft im Voltigieren des Pferdesportkreises Oberschwaben statt. Dort nahmen zahlreiche Voltigiererinnen der Reitergruppe Neuravensburg mit ihrer Lindauer Longenführerin Roswitha Ehrle und dem Pferd Quintus teil.

Am Samstag starteten in der Prüfung L-Einzel Rebekka Laub und Kerstin Birk und beendeten die Prüfung auf den Plätzen 5 und 7. Ebenfalls am Samstag startete Anja Traub in der Voltigierprüfung S-Einzel. Mit ihrer exzellent geturnten Kür konnte sie sich hier den 1. Platz sichern.

Am Sonntag starteten in der Prüfung Doppel Einsteiger im Schritt Laura Lanz mit Zoe Arndt, Natascha Vogel mit Anne Vogler und Ronja Loebich mit Anisa Dix. Die beiden Doppelvoltigierer Laura Lanz und Zoe Arndt begeisterten mit tollen Elementen in ihrer Kür und beendeten die Prüfung auf dem 1. Platz in der ersten Abteilung (jüngere Voltigierer). In der zweiten Abteilung (ältere Voltigierer) erturnten sich Ronja Loebich und Anisa Dix den 3. Platz und das Doppel Natascha Vogel und Anne Vogler den 4. Platz. Die Zugehörigkeit zu den jeweiligen Abteilungen wurden aus dem Durchschnittsalter der beiden Doppelvoltigierer abgeleitet.

In der Prüfung Galopp-Schritt-Einzel, die gleichzeitig zur Wertung der Kreismeisterschaft gehörte, gingen für die RG Neuravensburg sechs Voltigierer an den Start und konnten hier alle tolle Übungen vorzeigen. Sie landeten damit auf den folgenden Plätzen: 2. Platz Ronja Loebich, 3. Platz Anne Vogler, 4. Platz Anni Kleinhans, 5. Platz Natascha Vogel, 5. Platz Anna Fontanari, 7. Platz Lara-Marisa Jungmann. Ronja Loebich und Anna Vogler (Lindau) konnten sich mit ihren tollen Ergebnissen in dem Einzelwettbewerb bei der PSK-Meisterschaftswertung auf den Rängen zwei und drei platzieren. Anschließend erturnten sich in dem Galopp-Schritt-Gruppenwettbewerb die Voltigiererinnen Anna Fontanari, Anne Vogler, Anni Kleinhans, Franzi Bernhardt, Lara-Marisa Jungmann, Natascha Vogel und Ronja Loebich den 2. Platz. Hier zeigten alle Voltigiererinnen eine A-Pflicht im Galopp und anschließend eine ausdrucksstarke und abwechslungsreiche Gruppenkür im Schritt.