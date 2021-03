An der Müllumladestation an der Bösenreutiner Steig ist es am Donnerstagmittag zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Der eine hatte sich mit seinem Lieferwagen an der Abwurfmulde vorgedrängelt, worauf ihn der andere zur Rede stellte. Es entwickelte sich ein Streit, der darin gipfelte, dass der Vordrängler dem anderen mit der Faust ins Gesicht schlug und dann davonfuhr. Anhand des Autokennzeichens konnte die Polizei den Mann aber schnell ermitteln.