Protest in Lindau gegen die AfD: Das war ein starkes Zeichen

Deutlicher konnte das Zeichen gegen Rechts nicht ausfallen: Menschen von konservativ bis ganz links sind gegen die AfD und deren Politikstil auf die Straße gegangen. Das macht den Protest eindrucksvoll.

Da waren Menschen dabei, die deutlich über 60 Jahre alt sind und die zum ersten Mal in ihrem Leben demonstriert haben. Dabei wäre es zu kurz gedacht, dass diese Lindauer nur für die LZ auf die Straße gegangen sind. Denn jeder von ihnen hat sich schon mal über einen Bericht oder einen Kommentar in der Lindauer Zeitung geärgert.

Gemeinsam ist ihnen aber das Wissen um den Wert der freien Presse und der anderen Grundrechte, welche die AfD infrage stellt. Deshalb ist es gut, dass die bürgerliche Gesellschaft in Lindau klargemacht hat, dass man diesen Politikstil in dieser Stadt nicht will. Bleibt zu hoffen, dass die Wähler das am Sonntag ähnlich sehen.