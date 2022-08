Proportionen der Fibonacci-Folge mit Esther Zahel

Zeitgenössische Kunst bekommt in diesem Sommer besondere Aufmerksamkeit in Lindau: Mit dem Format Biennale präsentiert das Kulturamt der Stadt eine neue Plattform für junge Kunst im öffentlichen Raum. Unter dem Titel „in situ Paradise“ haben sich 20 Künstlerinnen und Künstler mit dem Thema Paradies auseinander gesetzt. Ihre Arbeiten entstanden „in situ“ also „am Ort“ und können von Mai bis September besichtigt und erlebt werden – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, immer gratis. Ziel ist es dabei vor allem, neue Sichtweisen zu ermöglichen und Diskussionen anzuregen.

Esther Zahel zeigt ihr Werk „Jedem Ende geht ein Anfang voraus“ in der Oskar-Groll-Anlage, auf der Casinowiese. Die Künstlerin experimentiert an der Grenze zwischen Malerei und Installation, wobei Häuslichkeit ein zentrales Thema in ihren Werken darstellt. Für die Biennale Lindau konzipiert die Künstlerin und Mathematikerin eine begehbare Installation. Ein riesiges Holzgestell erstreckt sich in Form einer spiralförmig zulaufenden Schnecke vor der Spielbank, die den Proportionen der Fibonacci-Folge entspricht.

Esther Zahel, 1988 in Hanau geboren, lebt und arbeitet in Augsburg. Sie studiert von 2013 bis 2018 an der AdBK München bei Prof. Günther Förg, Matthias Dornfeld und schließt ihr Studium schließlich als Meisterschülerin bei Prof. Gregor Hildebrandt ab. 2019 erhält die Künstlerin den Leonard- und Ida-Wolf-Gedächtnispreis, nimmt an verschiedenen Artist in Residence Programmen teil, darunter an den Kunstarkaden Kempten und in der Künstlerstadt Kalbe. Zahel untersucht die Möglichkeiten wie sich die Malerei als klassisches Medium in den Bereich der räumlichen Greifbarkeit treiben lässt.