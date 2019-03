Projektwerft geht in die vierte Runde

Die Stadt Lindau lädt am Mittwoch, 3. April, zum vierten Mal zu einer Projektwerft in die Inselhalle ein. Lindauer treffen sich dort, um gemeinsam andere Engagierte bei ihren konkreten Projekten und Initiativen zu unterstützen.

„Endlich gibt es auch in Lindau einen coolen Treffpunkt, an dem man ganz unterschiedliche Menschen treffen kann, die sich in unserer Stadt engagieren und lernt Vereine, Projekte und Initiativen kennen, die man noch nicht kennt“, zitiert die Pressemitteilung der Stadt Anja Ulrich. Die junge Lehrerin und Mutter besucht die Projektwerft regelmäßig und engagiert sich ehrenamtlich im Vorbereitungsteam.

Die Veranstaltung ist Teil der „Bürgerwerft“, unter der die Stadt alle Formate der Bürgerbeteiligung zusammenfasst. Bis Ende 2020 hat der Stadtrat die Stadtverwaltung mit der Erprobung der „Projektwerft“ beauftragt – und das einstimmig. So haben die Verantwortlichen nach der positiven Resonanz aber auch aus den konstruktiven Rückmeldungen der ersten drei Durchgänge das Konzept angepasst: „Wir haben bereits jetzt viel gelernt und greifen das schon in der kommenden Veranstaltung auf“, sagt Pressesprecher Jürgen Widmer.

So werden am Mittwoch die Teilnehmer nach dem Auftakt in großer Runde die Möglichkeit haben, zwischen zwei unterschiedlichen Räumen zu wählen: in einem findet wie wie bisher das Tüfteln und Hinterfragen konkreter Projekte statt, um zu helfen, das eigene Vorhaben wasserdicht zu bekommen. Gleichzeitig wird es einen „Ideen-Werkraum“ geben, um Ideen, die noch nicht konkret sind, die Menschen selber aktiv auf den Weg bringen wollen, konkreter und griffiger zu machen, so dass Projekte daraus werden können.