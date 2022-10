Projektschmiede ist in Zech zu Gast

Die Lindauer Projektschmiede ist am Dienstag, 25. Oktober, zum ersten Mal im Treffpunkt Zech zu Gast. Die Projektschmiede bringt engagierte Projektgeber mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Ab 18 Uhr können gemeinwohlorientierte Projekte aus der Region weiterentwickelt werden.

„Vom Verein, der mehr Ehrenamtliche für sich gewinnen will oder der Kirchengemeinde, die sich fragt, wie es in der Jugendarbeit weitergehen könnte, bis hin zu städtischen Projekten ist hier eine enorme Bandreite möglich“, sagt Christian Bandte vom Kulturamt der Stadt. Er ist neben Robert Pakleppa und Karsten Grimberg einer der Initiatoren. Begleitet wird der Abend von einem Moderationsteam. Mehr zu den konkreten Projekten erfahren Interessierte über den Newsletter. Wer ein Projekt einreichen, bei anderen Projekten mitdenken oder den Newsletter bestellen möchte, meldet sich per E-Mail an projektschmiede@lindau.de.