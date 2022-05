Projektarbeit im Lindenhofpark

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An einem ungewöhnlichen Arbeitsplatz fanden sich Anfang Mai 15 Schüler und eine Schülerin der FOS aus der 11. Stufe der Technikklasse Metallbau/Holz und Elektro ein: zusammen mit ihrem Lehrer Winfried Grießmann unterstützten sie den „Förderverein Gartendenkmal Lindenhofpark“ durch ein schon vor 2 Jahren geplantes Projekt: die schweren gusseisernen Vasen, die die Pfeiler der Umrandung an den Parterregärten der Lindenhofvilla schmücken, bekamen kleine runde Abstandhalter eingeschraubt. Warum? Im Zuge der Restaurierungsarbeiten von Nutzgarten und Parterregärten im Lindenhofpark (2018 – 2020) waren auch die Umrandungen der Parterregärten mit ihren „Albaner Gittern“ und den Schmuckvasen auf den Pfeilern wiederhergestellt worden. Beim Nachguss der ursprünglich aus Terracotta bestehenden Vasen war nicht bedacht worden, dass die wesentlich schwereren gusseisernen Varianten auf den Sandsteinpfeilern fest aufstanden und Regen – und Giesswasser nicht mehr abfließen konnte. Die 22 Vasen mussten also auf „Füße“ gestellt werden. Im Inneren des Vasensockels wurden mittels einer Schablone ein Dreieck markiert, an dessen Außenpunkten 3 Gewinde gebohrt wurden, in die die Abstandshalter aus Messing eingeführt und schließlich mit einer Schraube fixiert wurden. Die kleinen, unsichtbaren „Füße“ ermöglichen nun, dass das Wasser abfließt und die Vasen bepflanzt werden können. Die Coronapandemie brachte es mit sich, dass das Projekt 2 Jahre lang immer wieder verschoben werden musste. Nun konnte es endlich realisiert werden. Die Schüler hatten Spaß an dieser ungewöhnlichen Art von Projektarbeit, lernten ein bisschen etwas über „Arbeit am Denkmal“ und freuten sich nach getanem Werk über ein Vesper in schönster Umgebung. Der Förderverein „Gartendenkmal Lindenhofpark“ sagt: „Danke!“