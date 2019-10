Profis führen Kids aufs Glatteis

Die EV Lindau Islanders laden am Samstag, 26. Oktober, zum ersten Kids on Ice Day dieser Saison. Nach dem erfolgreichen Zulauf bei den Kids on Ice Days in der vergangenen Saison haben sich die Verantwortlichen auch für dieses Jahr wieder einiges einfallen lassen, um dem Eishockey-Nachwuchs einen schönen Nachmittag zu bescheren. Teilnehmen können alle Kinder ab drei Jahren, die unter professioneller Anleitung die ersten Schritte auf dem Eis wagen und das bereits Gelernte zeigen wollen. Die Anmeldung erfolgt am 26. Oktober von 9.15 Uhr bis 10 Uhr in der Eissportarena in Lindau. Die Teilnahme ist kostenlos. Mitzubringen sind lediglich Helm, Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschoner. Anschließend geht es von 10 Uhr bis 11 Uhr für die Kleinen gemeinsam mit dem Nachwuchs-headcoach Spencer Eckhardt und einigen Spielern der ersten Mannschaft aufs Eis, um das eigene Können unter Beweis zu stellen.