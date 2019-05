Professor Hofbauer hält Vortrag über Johannes Gaupp und seine Sonnenuhren

Die Ehemals Reichsstädtische Bibliothek (ERB) bietet am Donnerstag, 9. Mai, 19.30 Uhr, in Kooperation mit der Lindauer Volkshochschule einen Vortrag zur laufenden Kabinettausstellung „Die Sonnenuhren des Johannes Gaupp“ im Alten Rathaus an. Referent ist Professor Karl G. Hofbauer. Gaupp hinterließ neben diversen Arbeiten zu Mond- und Sonnenfinsternissen sowie zur damals anstehenden Kalenderreform das „Lehrbuch der mechanischen Sonnen-Uhr-Kunst“ mit vielen Bastelbögen für Sonnenuhren. Alle Modelle sind als Nachbauten in der Ausstellung zu besichtigen. Neben Gaupp geht der Referent auch auf die Lindauer Kupferstecher Ludwig Som und Johann Spiegel ein. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt 3,50 Euro.