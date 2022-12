Pro und Contra: Feuerwerk - Ja oder nein?

Gehören Feuerwerke verboten? Auf jeden Fall, finden Julia Baumann, Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung. Ihr Kollege Mark Hildebrandt, Redaktionsleiter aus Tettnang, ist da anderer Meinung. Ein Streitgespräch.

Mark Hildebrandt: Was erlaubt ist, darf man tun

Mark Hildebrandt, Redaktionsleiter der Schwäbischen Zeitung in Tettnang. (Foto: SZ)

Noch ist das Feuerwerk zu Silvester gesetzlich nicht verboten. Und was erlaubt ist, das darf man halt tun. So einfach ist das Ganze; und komplizierter muss man es auch gar nicht machen.

Einmal im Jahr markiert diese Tradition den Übergang zum Neuen. Es ist ein Freudenfest, ein Vertreiben alter Geister. Was kann man gegen ein bisschen Freude haben?

Nur mit einer Wunderkerze am Straßenrand zu wedeln, ist ja langweilig. Wenn man jetzt nicht gerade betrunken, im Scherz oder aus Versehen Gebäude oder andere Menschen anzündet oder sich selbst einen Finger wegböllert, kann ja im Grunde auch nichts passieren.

Wo besondere Gefahrenlagen sind, gibt es bereits Verbote; in manchen Altstädten etwa. Und alles andere liegt in der Verantwortung und bei den Versicherungen der Handelnden.

Vorbeugen kann, wer sich an Anleitungen hält und keine verbotenen Superböller kauft. Das spart Feuerwehrleuten, Rettungsdiensten und Notaufnahmen nervige Einsätze.

Gut, da ist noch die Sache mit den Tieren: Bei sommerlichen Festfeuerwerken ist das herzzerreißend, wenn in einem halben Kilometer Entfernung gestresste Vogelschwärme aus den Bäumen in die Nacht aufsteigen, sobald es am Himmel blitzt, knallt und rauscht.

Aber schwer wiegt eben in diesem Fall auch Artikel 2 des Grundgesetzes, der auch das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit garantiert (solange unter anderem Rechte anderer nicht verletzt werden).

Von einer Pflicht, dass man alle Folgen des eigenen Handelns berücksichtigen muss, steht da nun mal nichts drin. Was erlaubt ist, darf man halt tun.

Julia Baumann: Die Böllerei gehört verboten

Julia Baumann, Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung. (Foto: cf)

Das mag vielleicht spießig klingen – aber in Wirklichkeit wäre es die einzig logische, solidarische und klimafreundliche Entscheidung, die ganze Böllerei an Silvester zu verbieten.

Klar, für den der sie mag, sind Feuerwerke hübsch anzusehen und sie mögen auch eine gewisse Tradition haben. Das Vertreiben böser Geister mit Hilfe von Pyrotechnik soll auf die alten Germanen zurückgehen – aber ganz ehrlich, wir haben einfach andere Probleme als böse Geister.

Jahr für Jahr ächzen Sanitäter und Ärzte, weil die Notaufnahmen voller Betrunkener sind, die sich mit Böllern verletzt haben. Ich sag nur: Verbrennungen, Augenverletzungen und Hörschäden. Dabei ist in vielen Krankenhäusern auch ohne Silvester schon landunter.

Für Haustiere wie Wildtiere ist Silvester der Horror. Sie werden ohne Vorwarnung in Panik versetzt. Den Lärm, den die Knaller verursachen, hören die meisten Tiere viel lauter als wir Menschen. Auch die vielen bunten Lichter und der Gestank lösen bei ihnen Panik aus – bis zum Herzstillstand.

Und dann ist da noch der ganze Feinstaub: Laut Umweltbundesamt zeigt eine Auswertung von Luftdaten, dass die Feinstaubbelastung am Neujahrstag vielerorts so hoch ist, wie sonst im ganzen Jahr nicht. Und ein Müllproblem sind die Böllerreste, die Bauhofmitarbeiter in ganz Deutschland entsorgen müssen, zudem.

Ja, vielleicht ist das so: Was erlaubt ist, das darf man halt tun. Und weil leider zu wenige Menschen die Folgen ihres Handelns berücksichtigen, muss man zumindest die private Böllerei verbieten. Nachdenken kann man über wenige, professionell organisierte Feuerwerke. Dann muss die Tradition nicht ganz sterben.