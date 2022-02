Diskussion um Wiederbelebung alter Bahnhalte: Deshalb sieht pro Bahn großes Potenzial

Der Lindauer Kreistag wird am Donnerstag, 17. Februar, über den interfraktionellen Antrag von rund 24 Kreisräten abstimmen: Sie fordern Politik und Bahn auf, die fünf Bahnhalte im Kreis Lindau so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 14.30 Uhr in der Inselhalle in Lindau.