Prickelnde Shows und rebellische Musik

Der Club Vaudeville lädt für Freitag, 12. Oktober, ab 21 Uhr zum 3. Lindauer Burlesque Festival ein. Wegen einer Terminüberschneidung fällt allerdings der geplante zweite Tag, Samstag, 13. Oktober, aus. Das teilt der Club Vaudeville in einem Pressetext mit.

Beim 3. Lindauer Burlesque Festival gibt es laut Ankündigung in Zusammenarbeit mit Rock’n Tease und zum 40. Jubiläumsjahr des Club Vaudeville eine Besonderheit. An diesem Abend werden, bis auf einen Schlagzeuger, nur Mädels auf der Bühne stehen. Der Club präsentiert zwei sehenswerte Girl-Bands, The Soap Girls und The Franklys. Zwischen den beiden Auftritten werden Lady Wildflower und Celeste ihre Burlesque Show zum Besten geben. Ein prickelnder Abend, den man nicht verpassen sollte, mit großartigen Bands und Ladies auf der Bühne, kündigen die Veranstalter an.

The Soap Girls sind die zwei Schwestern Millie und Mie, die in Frankreich erstmals das Licht der Welt erblickten und in Südafrika aufwuchsen. Sie sind die rebellischsten und musikalisch attraktivsten Künstlerinnen Südafrikas, heißt es in der Ankündigung weiter. The Soap Girls versteifen sich nicht auf ein Genre, sie spielen einen Mix aus Rock, Pop, Alternative Grunge und Punk. Sie pfeifen auf Konventionen und machen eine provokative Show, wie es ihnen gefällt.

Unterstützt werden sie von der britisch-schwedischen Band The Franklys. Jeweils zwei Ladies kommen aus Schweden und England. Sie beschreiben ihren Sound als eine Mischung aus frenetischem Garagen-Sound, gemischt mit psychedelischen Einlagen. The Franklys haben sich schon im Umfeld von London einen Namen erspielt und rockten die Bühnen auf einigen Festivals. Im Juni 2017 kam ihr Debüt-Album „Are You Listening?“ heraus, das von vielen Radiostationen in England gelobt wurde. Man wird noch vieles von ihnen hören und man darf sie jetzt schon erleben, schreibt der Club Vaudeville.