Premiere im Kosmos-Theater in Bregenz

Man stelle sich ein Dreieck vor. Zur selben Zeit in derselben Stadt. Eine Brücke, ein Auto, ein Opernhaus. Eine Operndiva und Mutter, allein mit ihren Gefühlen und ihrer Kinderfrau, ein selbstbewusster Fußballstar im Sportwagen und ein korrekter Polizist, ein einsamer Mann, der sich an einem Brückengeländer und einer Bierdose festhält. Temporeich, witzig und überraschend verknüpft der in Wien geborene Autor Bernhard Studlar in seinem jüngsten Stück Figuren und Orte. Existenzielle Entscheidungen treffen auf Welterklärungsversuche am Würstelstand.

Bereits im August konnte das Publikum im Rahmen der Bregenzer Festspiele drei Aufführungen von Lohn der Nacht erleben. Die von Presse und Zuschauern begeistert aufgenommene und umjubelte Uraufführung feiert nun am 16. September im regulären Spielplan des Kosmos Premiere. Ein intelligenter Text in flockig-leichter Inszenierung, der nach den Vorstellungen im Bregenz österreichweit im Rahmen der Theaterallianz auf Reisen geht.

Das Stück ging nämlich aus dem Wettbewerb der Österreichischen Theaterallianz als Siegerstück hervor. Gemeinsam mit den Bregenzer Festspielen wurde ein Theatertext zum Thema “Die Arroganz des Kapitals„ gesucht. Ursprünglich für denselben Sommer wie die Neuinszenierung von Giacomo Puccinis Madame Butterfly auf der Seebühne geplant, kommt der Text nun als Vorbote dieser Oper zur Uraufführung.

Parallel zur Vorstellung ist die Ausstellung “Yuca„ von Lorenz Helfer im Kosmos Atelier und im Kosmos Foyer zu sehen. Geöffnet an Vorstellungstagen ab 18 Uhr.

Die Premiere ist am 16 September um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen: 18., 19., 24., 25. September und 1., 2., 3., 14., 15., 16. Oktober, jeweils um 20 Uhr im Theater Kosmos, Schoeller Areal GmbH, Mariahilfstraße 29 in Bregenz. Kartenvorverkauf unter www.theaterkosmos.at und an der Abendkasse ab 19 Uhr. Telefon 0043 5574 / 4403 413 (Auslandsvorwahl für Österreich beachten).