Preisträgerabend zum Salzburger Stier auf live Bayern 2

Bayern 2 überträgt am Samstag, 21. Mai, ab 20 Uhr die Preisverleihung des „Salzburger Stier 2022“ aus Lindau. Beim einzigen internationalen Radio-Preis für Satire ist in diesem Jahr die bayerische Kabarettistin Luise Kinseher die deutsche Preisträgerin, die Schweizer Jury kürt das Duo „Fatima Moumouni und Laurin Buser“ und für Österreich wird der Kabarettist und Musiker Omar Sarsam geehrt. Die Auszeichnung wird von den öffentlich-rechtlichen Radiosendern von ARD, ORF, SRF und Rai Südtirol vergeben. Für den „Salzburger Stier 2022“ ist der Bayerische Rundfunk der federführende Veranstalter. Neben den Preisträgern Luise Kinseher, Fatima Moumouni und Laurin Buser sowie Omar Sarsam treten bei der Eröffnungsgala auch Martina Schwarzmann, Alfred Dorfer und Hannes Ringlstetter mit Band mit Ausschnitten ihrer aktuellen Programme auf.

Zusätzlich zur Live-Sendung von der Eröffnungsgala sendet Bayern 2 am 20. Mai um 14.05 Uhr außerdem ein „Best-of Stier“ zur Einstimmung. Die Mitschnitte der Eröffnungsgala und des Preisträgerabends gibt es zum Nachhören online auf bayern2.de und im Podcast der Bayern 2-Sendung radioSpitzen in der ARD Audiothek. Einen 90-minütigen Mitschnitt der Eröffnungsgala und des Preisträgerabends sendet das BR Fernsehen am Donnerstag, 16. Juni, um 20.15 Uhr. Diesen Mitschnitt sowie jeweils einstündige Mitschnitte der beiden Tage gibt es ebenfalls ab 16. Juni für ein Jahr in der BR Mediathek.

Info: Bayern 2,Samstag, 21. Mai, 20 Uhr: Eröffnungsgala