Preise für Realschule im Dreiländereck

Der sogenannte Informatik-Biber ist ein Wettbewerb, der das Interesse am Fach Informatik fördern soll. Um die Aufgaben lösen zu können, werden keine konkreten Vorkenntnisse verlangt – sie sind allein mit logischem und strukturellem Denken zu bewältigen.

Der Informatik-Biber ist der größte Informatikwettbewerb Deutschlands an dem zuletzt 428.856 Kinder und Jugendliche an deutschen Schulen im In- und Ausland teilgenommen haben.

Daran hatte die Realschule im Dreiländereck einen großen Anteil: Sie entsandte 91,5 Prozent ihrer Schülerinnen und Schüler in den Wettbewerb. Damit gehört sie zu den Schulen mit der höchsten Teilnahmequote bundesweit (Platz 21 von 2.569 mitwirkenden Bildungseinrichtungen) und wird für dieses besondere Engagement mit einem Preisgeld von 200 Euro ausgezeichnet.

Auch die Leistung der Schüler können sich sehen lassen. Sechs von ihnen konnten in die zweite Preiskategorie vorstoßen und befinden sich damit unter den besten 6 % aller 428.856 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern. Neben ihren Urkunden erhielten sie für ihren Erfolg auch kleine Sachpreise.