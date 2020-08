Praxisklasse spendet für Schüler in Syrien

Am Tag der Zeugnisübergabe hat die Praxisklasse der Mittelschule Lindau Adnan Wahhoud begrüßt. Er ist in Lindau auch wegen seiner zahlreichen Hilfsprojekte in Syrien bekannt. Der Klassensprecher Khaled Al Haj Ali konnte ihm Geschenke und 100 Euro für arme Kinder in Syrien überreichen.

Die Praxisklasse hatte im Frühjahr davon erfahren, dass Adnan Wahhoud an der türkisch-syrischen Grenze dabei war, eine Schule für geflüchtete Kinder zu bauen, heißt es in der Pressemitteilung. Spontan entschieden sich die Jugendlichen dafür, ein Projekt für die Schule in Syrien ins Leben zu rufen. In Zusammenarbeit der Schreinerei Veit wurden in Handarbeit stabile Utensilienschachteln aus Holz hergestellt und mit unterschiedlichen Stiften, Lineal, Spitzer, Radiergummi und Tippex aufgefüllt.

Am letzten Schultag erklärte Adnan Wahhoud den aufmerksamen Jugendlichen einfühlsam und realistisch seine Projekte, aber auch, wie ein Leben auf der Flucht aussieht. Die Praxisklasse an der Mittelschule ist ein Projekt, das vom Europäischen Sozialfond, dem bayerischen Ministerium für Unterricht und Kultus sowie der Stadt finanziert wird. Die Klasse ist für Schüler geeignet, die in allgemeinen theoretischen Fächern Schwierigkeiten haben, dafür aber Talent und Freude an praktischen Arbeiten mitbringen.