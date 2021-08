Praxisklasse sagt Danke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Praxisklasse gibt es mittlerweile schon seit 2003 an der Mittelschule Lindau (Bodensee) am Standort Aeschach. Finanziert und unterstützt wird dieses Projekt vom europäischen Sozialfond (ESF), dem bayerischen Ministerium für Unterricht und Kultus sowie der Stadt Lindau.

Die Praxisklasse der Mittelschule Lindau arbeitet seit 2008 eng mit dem Unternehmen Chance zusammen. Jugendliche, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht auf dem normalen Arbeitsmarkt integriert werden können, absolvieren dort oft mehrwöchige Praktika. Ziel der engen pädagogischen Begleitung während der Praktika ist es, die Jugendlichen auf die Arbeitswelt vorzubereiten und ihnen gleichzeitig zu helfen, Hindernisse auf dem Weg dorthin „praktisch aus dem Weg zu räumen“.

Seit September 2020 findet zusätzlich einmal in der Woche der Praxisunterricht für die Schülerinnen und Schüler in der Schneiderei des Unternehmens Chance statt. So bekamen die Jugendlichen nach dem Lockdown mit, dass im Kaufhaus zu wenige Kunden sind. Um dem Unternehmen Chance zu helfen, wurde gemeinsam die Idee entwickelt, eine Umfrage in Lindau zu starten. Ziel dieser Umfrage war es, Werbung für die Firma zu machen, aber auch abzufragen, ob die Lindauer wissen, was das Unternehmen Chance alles zu bieten hat. Befragt wurden Schülerinnen und Schüler, über zwanzig Lindauer Betriebe und etliche Passanten auf der Straße.

Bei den fast 500 Teilnehmern der Befragung war die Fahrradwerkstatt am bekanntesten. Gleich danach kamen das Kaufhaus und die Schneiderei. Weniger bekannt war, dass das Unternehmen Chance auch andere Dienstleistungen, wie z. B. die Umzugshilfe, anbietet oder aber Erwachsene und Jugendliche bei der Berufsintegration unterstützt.

Die letzte Frage lautete: „Für wie wichtig halten Sie das Unternehmen Chance gGmbH in Lindau?“. 16 % der Befragten antworteten hierauf mit „unwichtig“. 52 % der Befragten beantworteten die Frage mit „wichtig“ und 32 % sogar mit „sehr wichtig“. Das bedeutet, dass 84 % der Teilnehmer das Unternehmen Chance für Lindau als wichtig erachten.

Über dieses Ergebnis haben sich die Schülerinnen und Schüler der Praxisklasse sehr gefreut. Jetzt hoffen sie, dass das Unternehmen Chance gut durch die Coronakrise kommt, damit dieses und die Praxisklasse auch in den kommenden Jahren noch voneinander profitieren können.