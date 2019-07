Praxisklasse an der Mittelschule bewährt sich

Das Projekt Praxisklasse an der Mittelschule Lindau wird vom europäischen Sozialfonds (ESF), der Stadt Lindau und dem bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus unterstützt und finanziert. Das Projekt, das Mitte der 90erJahre ins Leben gerufen wurde, ist, wie die Mittelschule Lindau schreibt, heute ein wichtiger Bestandteil vieler Mittelschulen in Bayern.

Der Unterricht der Praxisklasse richtet sich nach einer eigenen Stundentafel, deren Grundlage der Lehrplan der Mittelschule ist. Der Stundenplan in den einzelnen Fächern orientiert sich an den jeweiligen Bedürfnissen der Jugendlichen. Ein weiteres Kennzeichen der P-Klasse ist eine sehr praxis- und berufsorientierte Arbeit. Ziel dieses Unterrichts ist es, den Jugendlichen Grundfertigkeiten in den verschiedenen Bereichen des Handwerks (Holz, Kochen, Friseur und Kunstprojekte) zu vermitteln. Sie werden dort von Lindauer Meistern unterrichtet.

In diesem Schuljahr war es den Schülern wichtig, eine Sitzgelegenheit für die Aula der Mittelschule Lindau-Aeschach anzufertigen. Gemeinsam mit Herrn Veit, Schreinermeister aus Lindau, wurden zwei große Bänke aus Nussholz angefertigt. Damit die neue Sitzecke richtig gemütlich wird, hat die Kunstgruppe der Praxisklasse zusammen mit Herrn Grasekamp, Bildhauer und Kunstlehrer, ein dekoratives Wandbild gestaltet. Von der Idee bis hin zur fertigen Sitzecke in der Aula waren die Schüler maßgeblich beteiligt und haben viel Arbeit und Zeit dafür investiert, heißt es in der Pressemitteilung der Schule. Außerdem haben alle an den Prüfungen teilnehmenden Jugendlichen der Praxisklasse nun den erfolgreichen Mittelschulabschluss in der Tasche.