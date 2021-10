Praktische Bahn-Fortbildung von Feuerwehren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag und Samstag, 08. und 09. Oktober haben sich insgesamt 38 Feuerwehrangehörige aus dem westlichen Landkreis und der Stadt Lindau auf einer Fortbildung der Deutschen Bahn in Ravensburg bahnspezifisch informiert.

Die Teilnehmer wurden von den Feuerwehren entsandt, die ihren Zuständigkeitsbereich entlang der neu elektrifizierten Bahnstrecken im Landkreis haben. Das Seminar steht am Ende einer Reihe von Veranstaltungen, die dieses Jahr zum Themenkomplex „Verkehrsgefahren“ mit dem Schwerpunkt Eisenbahn durchgeführt wurden, zusammengestellt wurden sie von Kreisbrandmeister Christian Buchmüller.

So standen dieses mal auf Gleis 5 im Bahnhof Ravensburg zwei E-Loks der Baureihe 111 und 146 sowie Triebwagen und Doppelstockwagen bereit. In Gruppen, unterteilt auf drei Stationen, wurden alle Besonderheiten und Neuerungen erläutert, die durch die Elektrifizierung der Bahn auf die Feuerwehren zukommen. Nach einer kurzen Begrüßung durch DB Notfallmanager Stefan Aßfalg (Ravensburg) starteten die Gruppen mit den einzelnen Stationen.

Zu beachtende spezielle Gefahren der eingesetzten Bahntechnik sowie durch den Bahnbetrieb möglicherweise auftretende Gefährdungen sind während der wechselnden Durchläufe der Stationen angesprochen worden. Anschaulich dargestellt wurden beispielsweise die Zugänglichkeiten in die Triebwagen, wie man den Stromabnehmer absenken kann und schließlich wurde auch vorgeführt, wie eine abgeschaltete Oberleitung geerdet wird. Wissenswertes für die Einsatzkräfte rund um die Hochspannungsleitungen rundete die Veranstaltung ab. Alle Fragen, die aus den Gruppen an die Spezialisten der Bahn gestellt wurden, sind dabei fachkompetent beantwortet worden.

Vielen Dank an die Kreisbrandmeister der Feuerwehren unserer baden-württembergischen Nachbarlandkreise Ravensburg und Bodenseekreis, welche die Teilnahme an dieser Veranstaltung ermöglicht haben, den Jugendfeuerwehren für die Verpflegung vor Ort sowie an die engagierten Mitarbeiter der Deutsche Bahn für die Durchführung der Fortbildung.