Präsidentenwechsel beim Rotary Club Lindau-Westallgäu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Yes we Care“. Seit vielen Jahren steht diese Grundhaltung für das Selbstverständnis des Rotary Club Lindau-Westallgäu. Auch die weltweite Pandemie änderte hieran nichts. So führte der scheidende Präsident Marcus Lutterloh die Sozialprojekte des Clubs konsequent fort. Sei es vor Ort in Zusammenarbeit mit der Mentor-Stiftung oder bei der Unterstützung der Pitseng High School im weit entfernten Lesotho. „Ja, wir kümmern uns“, ebenso wie dies weltweit 1,2 Mio. Mitglieder anderer Rotary Clubs tun. Referenten aus New York oder Ulan Bator sowie zahlreiche weitere Zoom-Meetings vermittelten nicht nur neue, interessante Einblicke, sondern zeigten auch den vielfältigen Bedarf an Unterstützung auf.

In der Gewissheit, bei dieser Unterstützung immer auf das Engagement der Club-Mitglieder zählen zu können, übergab Marcus Lutterloh sein Amt an Dr. Gabriele David. Die neue Präsidentin betonte sogleich, weiterhin für Kontinuität in den Sozialprojekten zu stehen, die weltweite Kampagne „end polio now“ in den verbliebenen Ländern Afghanistan und Pakistan unterstützen zu wollen und unverändert für ein abwechslungsreiches Clubleben zu sorgen. Rotary empfinde sie als starkes, menschliches Zusammenhalten, aus dem soziales Engagement erwächst. Ein Engagement, das Leben verändert.