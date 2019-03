Präventionsarbeit des Frauennotrufs Kempten ist in Lindau sehr gefragt

Ihr Büro ist in Kempten. Doch Petra v. Sigritz und Ilona Braukmann, die beiden Fachfrauen des Frauennotrufs Kempten, sind auch viel im Landkreis Lindau unterwegs: Sie helfen in akuten Notfällen, wenn Jugendliche oder Frauen missbraucht oder misshandelt werden. Die Sozial- und die Sonderpädagogin leisten zudem viel aufklärende Arbeit, in Kindergärten und Schulen wie auch bei Elternabenden. Vor allem die Jüngsten sollen früh den Leitspruch des Frauennotrufs lernen: „Nein, fass mich nicht an.“

Es muss nicht immer zum Letzten kommen, eine Frau oder ein Kind vergewaltigt werden. Auch wenn sie von sexueller Nötigung am Arbeitsplatz, häuslicher Gewalt, Mobbing oder psychischer Misshandlung erfahren, kümmern sich die beiden Notruffrauen. Petra v. Sigriz ist Sonderpädagogin und Beraterin für Traumatherapie, ihre Kollegin Ilona Braukmann Sozialpädagogin und Leiterin von Selbstverteidigungskursen. Außerhalb ihrer Dienstzeiten sind beide jederzeit über ihre Notrufhandys erreichbar.

80 Gewaltbetroffene aus dem Kreis Lindau haben sich im vergangenen Jahr den Mitarbeiterinnen des Kemptener Frauennotrufs anvertraut. Wenn Menschen aus ihrem Umfeld den Kontakt zur Beratungsstelle knüpfen, sind es oftmals die Mutter oder Bezugspersonen wie Schulsozialarbeiter, Lehrkräfte oder Erzieherinnen. 19 Menschen aus dem Kreis Lindau mussten v. Sigriz und Braukmann im vergangenen Jahr längerfristig betreuen und begleiten, bei den übrigen reichte zumeist eine kürzere Einzelfallhilfe.

1300 Kinder und Jugendliche lernen „Nein“ zu sagen

Viel Zeit investieren die beiden Fachfrauen unterdessen in ihre Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit: In Workshops in Schulen und auch Kindergärten wollen sie Mädchen und auch Buben sensibilisieren, laut und deutlich „Nein“ zu sagen, wenn ihnen jemand zu nahe kommt oder gegen ihren Willen etwas aufzwingen will. Von den insgesamt 600 Stunden in diesem Bereich haben Braukmann und v. Sigriz 220 im Landkreis Lindau verbracht: Zu den 24 Elternabenden, die von 300 Vätern und Müttern besucht wurden, kamen 64 Workshops in Kitas und Schulen hinzu. Knapp 1300 Kinder und Jugendliche von Nonnenhorn über Lindau bis Maierhöfen haben daran teilgenommen.

Zahl der Einsätze hat sich verdoppelt

Bewährt hat sich nach Aussage von Ilona Braukmann sowohl in der vorbeugenden Arbeit als auch in Akutfällen die tiergestützte Therapie mit der Hündin Chayenne: Die Zahl der Einsätze habe sich im vergangenen Jahr mit über 500 schlicht verdoppelt. Dabei ist die mittlerweile achtjährige Chayenne auch bei drei von vier Workshops mit von der Partie: Mit der Hündin an ihrer Seite, öffnen sich Kursteilnehmer und Betroffene leichter, schildert Braukmann in der Jahresbilanz des Frauennotrufs. Und weil dessen Arbeit ständig wachse, die Nachfrage kontinuierlich ansteige, hat Chayenne jetzt Verstärkung an ihrer Seite: Die acht Monate Pocahontas, ein Golden-Retriever-Welpe, wird jetzt zum zweiten Therapiehund des Kemptener Frauennotrufs ausgebildet, indem sie unter anderem Chayenne bei ihren „Einsätzen“ begleitet.