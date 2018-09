Weil die Polizei Spuren sichert, ist derzeit ein großer Teil der Bodenseestraße in Tuttlingen gesperrt. Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr soll es an einer Bushaltestelle an der Bodenseestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei eine Person dabei schwer verletzt worden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht worden. Auf der Straße sollen sich noch Blutspuren befinden, aktuell würden diese gesichert, sagte Polizeisprecher Harri Frank.