Postauto steckt zwischen Hausfassade und Mauer fest

Ein 46-Jährige Postbote hat am Samstag in Dornbirn, Eulental, die Post zugestellt. Dabei ließ der Mann gegen 9.20 Uhr das Postauto oberhalb eines Mehrparteienhauses stehen. Doch kurze Zeit später erlebte er eine Überraschung, wie die Polizei Dornbirn mitteilt.

Denn als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, steckte dieses zwischen der Fassade und einer Betonmauer des Mehrparteienhauses fest. Um die Beschädigungen am Gebäude und Fahrzeug so gering wie möglich zu halten, nahm die Feuerwehr Dornbirn, welche mit 15 Personen und drei Fahrzeugen ausgerückt war, die Bergung vor. Warum das Fahrzeug ins Rollen geraten war, sei laut Polizei noch ungeklärt. Auch die Höhe des Schadens an der Fassade des Mehrparteienhauses sowie am Postauto sei noch nicht bekannt.