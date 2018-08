Post in Aeschach: Es hapert am Personal

Gute Nachrichten für Aeschach: Dort wird es aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Zukunft eine Filiale der Deutschen Post geben. Das teilt Roland Freiberg, Fraktionsvorsitzender der BU, mit. Allerdings gibt es ein Problem: Die Post findet für ihre neue Filiale kein Personal.

Eigentlich ist die Post in Aeschach auf der Suche nach einem Partner, der in seinem Geschäft eine Postfiliale mit betreibt. Ein solcher Partner hat sich bislang allerdings nicht gefunden. „Deswegen mietet die Post in der Friedrichshafener Straße 7, in einem Nebengebäude der Bäckerei Zeh, selber Räume an“, so Freiberg. Carolin Oelsner, Sprecherin der Deutschen Post, bestätigt dies. „Allerdings ist noch unklar, wann die Filiale eröffnen wird“, sagt sie. Denn die Post finde für Aeschach kein Personal.

Weil die Postfiliale in der Webergasse aber schon am Freitag geschlossen wird, wird es nun also zumindest für eine Zeit lang keine Post in Aeschach geben. so lange, bis die Deutsche Post jemanden gefunden hat, der dort eine Filiale betreibt. „Wir haben die Stelle auch extern ausgeschrieben“, so Oelsner. Allerdings sei die Postfiliale in der Friedrichshafener Straße nur als Übergangslösung gedacht, längerfristig suche die Post noch immer nach einem Partner. „Aber wir suchen in allen Bereichen Personal“, sagt Oelsner. Es gebe also die Möglichkeit, dass die Angestellten aus Aeschach später woanders unterkämen.

Laut Roland Freiberg ist eine schnelle Lösung in Aeschach notwendig. Denn der Bedarf dort sei groß. „Es ist lebensnotwendig, dass es dort eine Post gibt.“