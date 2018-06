Post im Lindaupark wegen technischen Defekts geschlossen

Die Post im Lindaupark ist seit Samstag wegen eines technischen Defekts geschlossen. Wahrscheinlich wird die Filiale im Laufe des Dienstag wieder öffnen.

Am Samstag seien elektronische Bauteile kaputt gegangen, sodass das Kassensystem komplett ausgefallen ist, erklärt Tim Rehkopf von der Pressestelle der Postbank auf Anfrage der Lindauer Zeitung. Denn eigentlich betreibt die Postbank diese Filiale, in der die Post nur Untermieter ist. Rehkopf erklärt, dass die Mitarbeiter richtig reagiert und das erforderliche Ersatzteil sofort bestellt hätten. Normalerweise solle das neue technische Bauteil am Dienstagmorgen in Lindau eintreffen und sofort eingebaut werden, ergänzt Rehkopf. Wenn die Kassen wieder laufen, würden die Mitarbeiter die Filiale sofort wieder öffnen.

Vor verschlossener Tür standen an der Kemptener Straße aber nicht nur Postbankkunden, sondern vor allem solche, die Briefe und Pakete abschicken oder abholen wollten. Während Kunden ihre Briefe und Päckchen auch in einer der anderen Agenturen in Lindau abgeben konnten, müssen die Kunden wiederkommen, die Pakete oder Päckchen abholen müssen, weil die Paketboten sie daheim nicht angetroffen hatten. Carolin Gruber von der Pressestelle der Post erklärt, dass die Aufbewahrungszeit automatisch um die Schließungstage verlängert werde. Wer also an den vergangenen Tagen sein Paket nicht holen konnte, hat dafür drei Tage länger zeit als auf der Benachrichtigungskarte angegeben.