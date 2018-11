Post findet für Lindauer Stadtteil Aeschach keine Mitarbeiter

Wann es in Aeschach endlich wieder eine Post geben wird, steht noch in den Sternen. Denn es fehlt noch immer Personal.

„Die Personalaquise war noch nicht erfolgreich“, sagt Postsprecherin Carolin Oelsner im Gespräch mit der Lindauer Zeitung. Zwar habe es bereits Vorstellungsgespräche gegeben, zu einer Vetragsunterzeichnung sei es allerdings noch nicht gekommen. Damit es, wenn die richtigen Mitarbeiter gefunden sind, schnell geht, wird die Filiale in der Friedrichshafener Straße, in einem Nebengebäude der Bäckerei Zeh, bereits mit Mobiliar und Computern bestückt.

Seit die Postfiliale in der Webergasse Ende August geschlossen hat, gibt es in Aeschach keine Post mehr. Und auch die geplante Postfiliale in der Friedrichshafener Straße ist nur eine Übergangslösung, denn eigentlich sucht die Post nach einem Partner, der in seinem Geschäft eine Postfiliale mit betreibt.