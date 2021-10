Post aus Lindau: Ein neuer Newsletter für Lindau-Liebhaber

Lindau im Bodensee ist ein wunderschönes, lebenswertes Fleckchen Erde. Für alle Lindau-Liebhaber und solche, die es noch werden wollen, hat die Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK) ein neues Newsletter-Format herausgebracht.

Vor wenigen Tagen wurde die erste Post aus Lindau verschickt. Die erste Ausgabe des neuen Newsletters fängt die Stimmung des Lindauer Herbstes ein. Die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzer und Blätter liegen auf den Gehwegen – der Herbst verleiht der Stadt ein ganz besonderes Ambiente. Dass Lindau auch jetzt eine sehr reizvolle Destination ist, zeigt der neue digitale Newsletter der LTK. Hier erfahren Abonnenten, welche Veranstaltungen in der Insel- und Gartenstadt anstehen und was es in Lindau Neues zu entdecken gibt. Ausflugstipps runden das Mailing ab. Selbst für Lindauer hält der Newsletter noch den ein oder anderen Tipp parat. Geplant ist, mehrmals im Jahr eine neue Newsletter-Ausgabe herauszubringen.

Einen Newsletter für Geschäftspartner und Gastgeber hat die LTK schon seit langem im Programm. Alle zwei Monate erscheint der digitale Newsletter „Lindau Tourismus Inside“ mit Neuigkeiten aus der Tourist-Information, dem Amt für Tourismus, der Inselhalle Lindau, dem Park-Camping Lindau und Bodensee Trips & Tours. So sind Hoteliers, Vermieter von Ferienwohnungen und Tourismuspartner bestens gerüstet für ihre Kundschaft.

Wer die nächste „Post aus Lindau“ erhalten möchte, kann sich mit wenigen Klicks auf www.lindau.de anmelden und verpasst so keine Neuigkeiten mehr aus der Insel- und Gartenstadt. Den ersten Newsletter gibt es zum Nachlesen in unserem Newsletter-Archiv unter https://www.lindau.de/newsletterarchiv/.