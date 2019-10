Positive Islanders zeigen ihre beste Saisonleistung

Knapp zehn Minuten sind im ersten Drittel gespielt, als Christian Höck zur Schaufel greift. Weil Schmutz auf dem Eis im Lindauer Eisstadion gelandet ist, packt der Linienrichter beherzt zu, um den Lindauer Eismeister bei der Arbeit zu unterstützen. Die wahre Aufräumarbeit hat in den vergangenen Tagen aber Franz Sturm vollbracht. Am Mittwochabend vorgestellt, am Donnerstag das erste Mal mit der Mannschaft auf dem Eis, scheint der neue Trainer den Lindauern in kürzester Zeit wieder etwas von ihrem verloren geglaubten Selbstbewusstsein zurückgegeben zu haben. Beim 6:5-Sieg über die Eisbären Regensburg zeigten die Islandern ihre mit Abstand beste Leistung. „Ich werde sicher nicht alles verraten, was ich unternommen habe“, sagte Sturm. „Ich habe ihnen gesagt, was sie können und das sie positiv denken müssen. Das hat gewirkt: Wir waren bis in die Haarspitzen motiviert.“

Auch wenn es beim ersten Auftritt unter dem neuen Trainer am Freitagabend beim 1:5 in Rosenheim nichts zu holen gab, zeigten die Islanders am Sonntagabend beim ersten Heimspiel unter dem österreichischen Headcoach von Beginn an eine sehr couragierte Leistung. Mit viel Einsatz und Tempo setzten die Lindauer die Eisbären aus Regensburg immer wieder unter Druck – und belohnten sich in der 9. Minute: Florian Lüsch, der in Rosenheim das einzige Lindauer Tor erzielt hatte, stocherte einen Abpraller nach einem Schuss von Ludwig Nirschl zur Führung ins Tor. Nur wenige Sekunde später hätte es 2:0 stehen müssen, doch zweimal Brent Norris und Simon Klingler ließen beste Chancen ungenutzt. Stattdessen kamen die Gäste besser ins Spiel. Dank mehrerer guter Paraden von EVL-Torhüter Michael Boehm ging es mit der knappen Führung in die Drittelpause.

Aus dieser kamen die Islanders hochmotiviert zurück. Nach eineinhalb Minuten bediente der sehr starke Ludwig Nirschl seinen Sturmpartner Lorenzo Valenti, der Regensburgs Torwart Peter Holmgren umkurvte und mit der Rückhand zum 2:0 traf. Dass Sturm die richtigen Worte gefunden zu haben scheint, zeigte sich, als Regensburgs Nikola Gajovsky im Powerplay auf 1:2 verkürzte. Im Gegensatz zu den bisherigen Spielen in dieser Saison brachen die Lindauer nach dem Gegentor nicht auseinander. Im Gegenteil: Auf der Bank motivierten sich die Spieler gegenseitig, vor allem ein Wort war häufig zu hören: positiv. Das kennt man auch im Englischen und Brent Norris zeigte, was darunter zu verstehen ist: Der Kanadier eroberte den Puck in der 33. Minute mit viel Einsatz im gegnerischen Drittel und verwandelte direkt zum 3:1.

Im Schlussdrittel entwickelte sich ein Schlagabtausch. Nach wenigen Sekunden prallte ein Schuss von Regensburgs Korbinian Schütz vom Pfosten an den Schoner von Boehm und von dort ins Tor (41.). Doch erneut ließen sich die Islanders davon nicht aus der Ruhe bringen. Simon Klingler stellte mit einem Treffer in Unterzahl den alten Abstand wieder her (47.). Dieser währte aber nur kurz, Jakob Weber verkürzte auf 3:4. Als Robert Chaumont mit seinem ersten Treffer im Trikot der Islanders und Nirschl auf 6:3 erhöhten, schien das Spiel entschieden. Doch die Regensburger gaben nicht auf und nahmen bereits drei Minuten vor Schluss ihren Torwart vom Eis. Das wirkte: Gajovsky und Lukas Heger sorgten mit zwei Toren für Spannung, doch EVL-Goalie Boehm hielt den ersten viel umjubelten Sieg unter dem neuen Trainer fest.

„Heute ist der Funken von der Mannschaft auf die Fans übergesprungen“, freute sich Franz Sturm. „Wir waren 57 Minuten klar die bessere Mannschaft.“ So sah es auch Gästetrainer Igor Pavlov: „Wir haben zu viele Kinderfehler gemacht. Der Sieg für Lindau war verdient.“ Durch den Erfolg liegen die Islanders jetzt nur noch einen Punkt hinter Regensburg und Platz zehn, der den Klassenerhalt bedeuten würde.