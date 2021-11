Pongratz und Acher spielen „Musik für Flugräder“

Der Lindauer Zeughausverein präsentiert am Sonntag, 21. November, um 20 Uhr, ein „Deckenkonzert“ mit Micha Acher und Maxi Pongratz im historischen Zeughaus.

Das Mitbringen einer Decke oder wärmerer Kleidung werden laut Veranstalter um diese Jahreszeit empfohlen. Erwarten dürfen die Besucher ein besonderes Programm: Der Schwabe Gustav Mesmer war ein offenbar kluger, fantasiebegabter Mensch, der, weil er in der Gesellschaft aneckte, die meiste Zeit in einer Nervenheilanstalt verbringen musste. Er überlebt diese Zeit, indem er Fluggeräte entwarf. Inspiriert von den vielen Flugrädern, die Mesmer im Laufe seines Lebens konstruiert hat, erschien im Juni 2021 das Album „Musik für Flugräder“. Mit diesem Projekt erzählen Micha Acher (The Notwist), Maxi Pongratz (Kofelgschroa) und ihre siebenköpfige „Verstärkung“, die Geschichte eines Mannes, der den Traum vom Fliegen nie verlor.

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.zeughaus-lindau.de, Restkarten stehen an der Abendkasse zum Verkauf.