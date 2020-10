Polizisten finden Hanfpflanze und Waffe

Wegen einer Ruhestörung, die ein Anwohner der Zwanziger Straße am späten Sonntag meldete, ist die Polizei ausgerückt. Dort angekommen, trafen die Beamten nicht nur auf den Ruhestörer.

Der Mitteilung zufolge sollte ein Bewohner der Örtlichkeit in seiner Wohnung herumschreien, sodass der Beschwerdeführer nicht schlafen konnte. An der Wohnung in der Zwanziger Straße angekommen, öffnete eine 61-jährige Lindauerin die Tür, ihr 58-jähriger Mitbewohner war ebenfalls da. Den Polizisten fiel schnell auf, dass es in der Wohnung stark nach Marihuana roch. Wie sich schnell herausstellte, stammte der Duft von einer Cannabispflanze, die in der Wohnung angebaut worden war. Obendrein fanden die Beamten ein Fläschchen mit CBD-Tropfen. In der Wohnung wurde laut Polizeibeicht auch eine verrostete Pistole gefunden. Die Herkunft der Waffe sei nicht geklärt. Auch stehe nicht fest, ob die Schusswaffe noch funktionstüchtig ist.

Den 58-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Anbau von Cannabis sowie unerlaubtem Waffenbesitz.